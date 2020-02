Tuttosport - Udinese-Inter, le pagelle dei friulani: Fofana crea scompiglio, Okaka mai un tiro

Queste le pagelle dell'Udinese, dopo il ko contro l'Inter, secondo quanto riporta Tuttosport:

MUSSO 5.5 Esposito gli scalda subito le mani. Miracoloso su Lukaku (24' st) mentre, in occasione del rigore, esce in ritardo su Sanchez e lo atterra platealmente.

BECAO 6 Dalla sua parte, l’Udinese tiene.

DE MAIO 6 Ringhia bene sugli avversari.

NUYTINCK 5 Sul gol, lascia troppo spazio a Lukaku e poi commette il peccato capitale di allargare le gambe: lì il belga imbuca il pallone. Jajalo (27’ st) ng.

STRYGER-LARSEN 6.5 Sfiora il gol e limita le incursioni di Young.

DE PAUL 6.5 Sciupa un gol sul finale del primo tempo, però è una spina per l’Inter.

MANDRAGORA 6 Avendo al fi anco due frecce come De Paul e Fofana, lui fa da contrappeso, rimanendo ancorato davanti ai centrali. Lavoro oscuro, ma molto prezioso.

FOFANA 6.5 Assalta l’area avversaria da incursore provetto portando scompiglio tra le linee interiste. Visti i chilometri che percorre, gli va perdonata qualche scelta non lucidissima. Teodorczyk (38' st) ng.

SEMA 6 Il duello con Moses è tra le prelibatezze che offre il menù della serata. I problemi sono tutti quando deve difendere: con un retropassaggio sballato a Becao (dopo 27") regala una palla gol a Esposito. Si ripete a inizio secondo tempo però, per sua fortuna, Esposito sbaglia un gol facile. Zeegelar (27' st) ng.

OKAKA 5.5 Fa un gioco simile a quello di Lukaku ed è un fondamentale punto di riferimento nelle ripartenze di De Paul e Fofana. Però non impegna mai Padelli.

LASAGNA 5.5 Tra le (poche) pecche nella serata dell’Udinese, il fatto di non riuscire mai a innescarlo in velocità. Nell’unica occasione in cui accade, mette i brividi a Padelli con un bel diagonale.

ALL. GOTTI 6 Per un’ora, l’Udinese tiene benissimo il campo. Nel finale passa al 4-3-3 con poca fortuna.