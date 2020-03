Tuttosport: "Porte chiuse! Un mese senza tifosi"

L'edizione odierna di Tuttosport titola oggi in prima pagina: "Porte chiuse! Un mese senza tifosi". Sembra essere questa l'ultima decisione del Governo per arginare il diffondersi del virus: chiudere tutte le manifestazioni sportive per 30 giorni, che potranno così disputarsi solo a porte chiuse. Oggi sarà ufficiale il calendario dei recuperi e la decisione del Governo, che traccerà così la direzione da seguire per le prossime settimane.