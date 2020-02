Tuttosport - L'Udinese vuole invertire la rotta

Servono punti all'Udinese dopo i tre ko consecutivi contro Milan, Parma e Inter. È quanto ha ribadito ieri Luca Gotti in vista del confronto contro il Brescia in programma domani alle 15 allo stadio Rigamonti. «Abbiamo l'esigenza di muovere la classifica – ha dichiarato il tecnico rodigino -, l'unico antidoto ora sono i fatti». Contro i lombardi - che in settimana hanno nuovamente cambiato guida tecnica con l'ingaggio di Diego Lopez -, i friulani sono chiamati al riscatto per mettere fine a una fase del campionato piuttosto complicata. «Questa gara diventa più importante per il momento particolare che stiamo attraversando – conferma Gotti -. È uno spartiacque nel decidere se possiamo mirare verso il sole o rimanere impigliati nelle problematiche che derivano da una classifica incerta e pericolosa. All'andata il Brescia ci ha messo in grande difficoltà (finì 0-1 al Friuli), noi non siamo riusciti a esprimere tutte le nostre qualità. Mario Balotelli? Sappiamo bene che può essere un giocatore determinante». Per la sfida contro le Rondinelle, Gotti dovrà ancora fare a meno di Samir (il cui rientro però è sempre più vicino) e del neo-acquisto Sebastian Prodl, mentre Bram Nuytinck, che aveva accusato qualche fastidio muscolare, pare completamente recuperato.