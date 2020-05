Test sierologici e tampone: così l'Udinese vuole escludere ogni possibilità di contagio

L'Udinese è pronta a ripartire. Dopo gli allenamenti individuali di questa settimana per lunedì sono fissati i test sierologici per escludere che ci siano positività. E' il secondo test per i bianconeri, il primo fu quello effettuato a marzo dopo la partita contro la Fiorentina, da quale non era emerso alcun caso di coronavirus. Alla squadra e allo staff verrà fatto anche il tampone in modo da avere un quadro della situazione dettagliato in vista del ritorno agli allenamenti di gruppo che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere consentito a partire dal 18 maggio.