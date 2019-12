Terapie per Samir, tornerà a febbraio

Ancora qualche giorno di riposo per l’Udinese. La formazione di Luca Gotti, infatti, riprenderà la preparazione domenica in vista della prima gara del 2020 che si giocherà allo stadio Via del Mare di Lecce lunedì 6 gennaio (calcio di inizio alle ore 18). In questi giorni, però, il centro sportivo Dino Bruseschi non è rimasto del tutto deserto. Samir sta effettuando le terapie e le cure per il ginocchio sinistro, recentemente sottoposto a intervento chirurgico (menisco). Seppure i tempi di recupero siano ancora incerti, appare assai improbabile che il terzino brasiliano ritorni a disposizione di Gotti prima di metà febbraio. De Paul dovrebbe restare anche a gennaio. L’entusiasmo dell’Inter nei suoi confronti pare essersi raffreddato, troppi i 35 milioni chiesti dall’Udinese.