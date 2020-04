Taglio stipendi: anche l'Udinese va in quella direzione

L'Udinese, fino ad oggi, non aveva ancora affrontato con la squadra il delicato argomento del taglio degli stipendi, probabilmente perché voleva rientrare in campo il prima possibile. Ora circola la notizia dell'esatto contrario, con anche il club bianconero deciso a cogliere l'occasione come altri presidenti. Giustissimo da una parte - soprattutto se poi verrà preservata la continuità aziendale per i dipendenti meno forti contrattualmente - dall'altro potrebbe essere la cartina tornasole che per il calcio sia il canto del cigno, almeno in Italia. L'Udinese ma anche altri club, Lazio compresa, che fino ad oggi era la squadra che più spingeva per la ripresa, si ritrovano ora con molti, forse troppi dubbi sulla ripresa.