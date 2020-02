Soldati: "Siamo dell'idea di rimandare la partita e di non scendere in campo sabato"

Franco Soldati, presidente dell'Udinese, contattato in esclusiva da FirenzeViola. it, ha espresso il suo parere circa la decisione della Lega Serie A e del governo di far giocare il match tra i bianconeri e la Fiorentina a porte chiuse. Ecco le sue poche, ma efficaci, parole:

"Noi personalmente siamo dell'idea di rimandare la partita a data da definirsi e quindi di non scendere in campo sabato"