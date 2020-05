Shenzhen promosso in Super League: Donadoni resterà in Cina. Zero possibilità di un approdo all'Udinese

Dopo la bancarotta e la conseguente esclusione dalla massima divisione del calcio cinese del Tianjin Tianhai, sarà lo Shenzhen FC di mister Donadoni e Blerim Dzemaili a essere promosso occupando così il posto dell'ex club di Fabio Cannavaro e Alexandre Pato. Zero possibilità, quindi, che il tecnico possa fare ritorno in Italia. Legato da un contratto faraonico resterà in Cina. Si chiude così il lungo chiacchiericcio relativo ad un interesse da parte dell'Udinese.