Serie A, se ci sarà una positività il calcio si fermerà di nuovo

Il vero nodo per la ripartenza della Serie A, resta il tanto chiacchierato protocollo sanitario proposto dalla commissione medica della FIGC al comitato tecnico-scientifico del governo. Cosa fare in caso di nuova positività tra i giocatori? È questo il grande dilemma, che tra gli esperti ha sempre trovato però la solita categorica risposta: il contagiato deve essere messo in quarantena insieme a tutta la sua squadra per 14 giorni. Una spada di Damocle che rischia, potenzialmente, di far saltare il campionato già pochi giorni dopo l'eventuale ripresa. E che sembra ancora ben lungi dall'essere risolta.