Sema: "Il mio ginocchio sta bene, non vedo l'ora di tornare in campo"

Attraverso un post su Instagram, Ken Sema ha voluto rassicurare tutti i tifosi friulani circa le sue condizioni fisiche dopo essere uscito anzitempo dal campo nella sfida contro il Bologna:

"Grazie Signore. Sono stati giorni duri con incertezza e paura per il mio ginocchio, ma con Dio al nostro fianco nulla è impossibile e ho avuto la risposta per cui ho pregato. Il mio ginocchio sta bene e non vedo l'ora di tornare in campo."