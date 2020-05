Repubblica, unanimità di facciata. Alcuni club non voglio tornare a giocare

Repubblica.it fa il punto sull'Assemblea di Lega di oggi e sull'unanimità arrivata sulla ripartenza del calcio. La Lega nei giorni scorsi voleva fare un comunicato da mandare al premier Conte chiedendo date certe per la ripartenza: secondo il sito del giornale, il numero uno del Torino, Urbano Cairo era contrario e ha cercato di portare al suo fianco la maggioranza dei club. Non c'è riuscito e non ha voluto firmare visto che al suo fianco c'era solo Massimo Cellino, proprietario del Brescia. Il comunicato non è mai uscito mentre ieri Dal Pino ha avuto parole concilianti che sono state elogiate da molti club. Oggi si è ritrovata l'unanimità di facciata, perché ci sono club che di tornare in campo non ci pensano nemmeno (e stanno nascosti).