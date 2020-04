Poggi: "Io, Bierhoff e Amoroso eravamo complementari ed imprevedibili, i difensori non sapevano mai che cosa avremmo potuto fare"

Paolo Poggi è intervenuto ai microfoni di UdineseTv durante la trasmissione Udinese Tonight. Queste le sue parole:

Sulla vittoria contro la Juventus nel 1997: "Meno male che in quella partita Amoroso fece due gol, perchè se no contro il Parma la settimana successiva non avremmo mai provato il tridente. Fu una fortuna anche per me, anche se non giocai. Mi ricordo che dalla panchina si respirava una certa incredulità da quanto stavamo facendo bene, la Juventus era forte, ma in quella partita l'Udinese giocò una partita perfetta."

Sul tridente composto insieme a Bierhoff e ad Amoroso: "Eravamo complementari l'uno con l'altro, anche a livello caratteriale oltre che a livello tecnico. Riuscivamo a non dare punti di riferimenti agli avversari, i difensori non sapevano cosa avremmo potuto fare. Meglio Sanchez-Di Natale o Poggi-Amoroso? Non mi voglio paragonare a loro due, Sanchez ha giocato in top club europei, Di Natale faceva un altro sport..io ero un buon giocatore complementare, i veri fenomeni semmai erano Marcio ed Oliver."