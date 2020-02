Pierini: "L'Udinese sta alternando buone partite ad altre meno buone, sabato sarà una partita complicata per tutte e due le squadre"

Alessandro Pierini, ex difensore di Fiorentina e Udinese, ha parlato in vista della sfida di sabato tra le due squadre: "Sarà una partita complicata per tutte e due le squadre. Il Genoa si sta avvicinando e la sfida salvezza si fa sempre più dura. Ultimamente i viola stanno superando un momento di appannamento e sta ottenendo discreti risultati. Il club friulano, invece, sta alternando buone partite ad altre meno buone. Io mi affido totalmente al mister Beppe Iachini perché sa meglio di tutti cosa conviene alla Fiorentina."