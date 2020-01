“Era una partita molto importante per noi, volevamo vincerla perché avevamo bisogno di punti. Il Lecce per me è una squadra forte e difficile da affrontare, siamo felici di aver vinto. L’interesse del Lecce nei miei confronti? Non so nulla“ queste le parole di Bram Nuytinck raccolte in mixed zone al termine del match contro il Lecce.