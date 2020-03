Metà Serie A si ferma, l'Udinese continua ad allenarsi

Sono molte le squadre della Serie A che hanno deciso di fermare la propria attività, in alcuni casi anche per una settimana. Il Milan, la Fiorentina, la Lazio, il Genoa, il Bologna, la Spal e il Cagliari hanno detto stop agli allenamenti, con il Parma che è arrivato a 7 giorni di sospensione. Vanno avanti invece Atalanta, Juve, Inter e Roma, squadre impegnate anche in Europa, e il Napoli di Gattuso

E l'Udinese che fa? I bianconeri, dopo una giornata di risposo, si ritrovano oggi al Bruseschi per ricominciare la preparazione. Nessuno stop, almeno fino al momento, previsto per gli uomini di Gotti. Si corre a Udine anche perché la classifica è tornata a far paura. Anche altre dirette concorrenti alla salvezza, Lecce e Samp, si alleneranno regolarmente.