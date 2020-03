Messaggero Veneto: "Il campionato potrebbe finire il 31 maggio. E per l'Udinese spunta lo spettro play out"

Che succederà al nostro campionato? Il Consiglio Federale sta vagliando diverse possibilità. A fare il punto è il Messaggero Veneto nella sua edizione odierna: "C'è la possibilità di cristallizzare la classifica per assegnare lo scudetto alla squadra che adesso momentaneamente è in vetta, la Juventus, e per far retrocedere le ultime tre, cioè Brescia, Spal e Lecce. C'è l'ipotesi di annullare l'intera stagione che potrebbe essere utilizzata solo per indicare all'Uefa le squadre da inserire nelle coppe del 2020-'21. C'è la possibilità di decidere chi vincerà lo scudetto con lo strumento dei play-off e la retrocessione in serie B con i play-out, prolungando sempre la stagione fino al 31 maggio. Difficile capire la formula, pare che Gravina abbia parlato di scudetto per le prime quattro e play-out per le ultime quattro. Dovesse allargarsi potrebbe diventare uno spettro per l'Udinese, adesso 14ª, ma potenzialmente 15ª con il recupero del Torino necessario per pareggiare il numero delle giornate".