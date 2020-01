Marino: "Passo indietro rispetto al Milan, abbiamo sbagliato di tutto sotto porta"

Pierpaolo Marino ha così commentato ai microfoni di Udinese Tv la sconfitta dell'Udinese contro il Parma. Queste le sue parole:

"Io cerco di fare un'analisi più concreta e dico che abbiamo fatto un primo tempo in cui il Parma ci ha sovrastati in certe fasi di gioco.Nel secondo tempo siamo usciti un po' ma la partita ormai era praticamente chiusa. Poi abbiamo anche sbagliato molto, se avessimo segnato su una delle tante occasioni che abbiamo avuto la partita si sarebbe potuta riaprire ma alla fine direi che il Parma ci è stato superiore".



"Due sconfitte consecutive ci possono stare per qualsiasi squadra di Serie A, soprattutto se pensiamo a come è arrivata la sconfitta contro il Milan. La squadra sta attraversando un processo di crescita, sbagliamo ancora tanto sia in fase offensiva che difensiva, oggi infatti i due gol del Parma sono stati errori nostri e nel secondo tempo abbiamo sbagliato di tutto sotto porta. Secondo me rispetto al Milan questo è un passo indietro".