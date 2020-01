Marino: "Cercheremo di accontentare chi vuole giocare e qui non riesce a farlo, stiamo cercando un esterno"

Sky nel prepartita ha intervistato il Direttore dell'Area Tecnica Pierpaolo Marino.



Volete invertire la tendenza per quanto riguarda il vostro rendimento in trasferta?

"Finora non è certamente stato esaltante ma per fortuna abbiamo reso molto bene in casa. In questo campionato molte squadre hanno questa doppia faccia tra casa e trasferta e sarebbe interessante capirne a fondo i motivi perché capita a molte altre compagini, il Lecce per esempio sta vivendo la situazione opposta".



Quanto è difficile per voi convincere Gotti che è lui l'uomo giusto per questo progetto?

"Con il Mister parliamo tutti i giorni perché siamo costantemente in dialogo e cerchiamo il confronto, tant'è vero che non abbiamo nemmeno avuto il tempo di discutere di questo aspetto che ormai mi sembra sia diventato solo gossip giornalistico".



C'è il mercato, come sistemare questa Udinese?

"Innanzitutto va detto che noi abbiamo una grande competitività nei vari ruoli e uno dei possibili titolari che non trova spazio potrebbe manifestare dei problemi. Logicamente dovremo di conseguenza cercare di accontentare chi vuole giocare ma non riesce a farlo da noi. Lavoreremo anche per cercare un'alternativa sugli esterni e abbiamo già individuato un paio di nomi che certamente non svelerò in questa sede".