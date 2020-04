Lotito va all'attacco: "Chi non vuole giocare pensa soltanto a bloccare le retrocessioni"

Claudio Lotito, Presidente della Lazio ha espresso chiaramente la sua ripartenza a ripartire. "I play-off per assegnare il titolo? Sono a un punto dalla Juventus e solo per Juve-Inter che... L'avete vista". Lotito ricorda il doppio successo stagionale contro la formazione di Sarri e aggiunge "per equità, una squadra come l'Inter che ha 8 punti meno di noi o l'Atalanta che è a -14, mi dica se devono essere coinvolte. Una partita secca sì, la accetterei". Poi un j'accuse a chi non vuol ripartire, "perché io ragiono nell'interesse di 20 club. Chi non lo fa? Incrociate le dichiarazioni con le posizioni in classifica, nella testa delle persone c'è l'idea di bloccare le retrocessioni".