Lorenzo Bernardi ospite in Club House nel pre partita di Udinese-Inter

Sarà Lorenzo Bernardi l'ospite d'eccezione in Club House in occasione di Udinese - Inter, in programma domenica 2 febbraio alle 20.45 alla Dacia Arena.

Bernardi, inserito tra le 100 leggende dello sport italiano, è un'icona della pallavolo mondiale avendo contribuito ai trionfi della cosiddetta "generazione d'oro" del nostro volley, venendo riconosciuto dalla federazione internazionale, la FIVB, come miglior giocatore del XX secolo.

"Mister secolo" ha vinto praticamente tutto (4 coppe dei campioni) durante la sua carriera, guadagnandosi l'ingresso nella Volleyball Hall of Fame.

Una volta appese le scarpe al chiodo, poi, si è consacrato come uno dei migliori allenatori del panorama europeo.

Lorenzo Bernardi sarà intervistato, nell'auditorium della Dacia Arena, da Andrea Vidotti. L'evento inizierà alle 18,45 con apertura dei cancelli alle 18.30.