Lega B, Balata: "Non ci sono ipotesi che non prevedano il rispetto del format del torneo"

Quello che sarà il futuro di questa stagione calcistica è ancora da decidere, ma per il momento non paiono esserci soluzioni concrete. Anche se non si parla neppure di mancato termine del campionato. Anche in merito a questo ha parlato il presidente della Lega B Mauro Balata: "Qualsiasi ipotesi che non preveda il rispetto del format del campionato, con conclusione della regular season e quindi la disputa di playoff e playout, è campata in aria al momento. Per qualsiasi altra soluzione vi è una Federazione che tutela l’intero sistema calcio e che ringraziamo per il lavoro messo in campo; dialogheremo in quel tavolo per arrivare a posizioni il più possibile condivise da tutti”.