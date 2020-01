Lecce-Udinese, le probabili formazioni: conferme per Gotti

L'Udinese vuole cominciare l'anno nel modo migliore, con una vittoria che permetterebbe di fare un balzo in avanti in classifica, allontanandosi così dalle zone più pericolose. La trasferta al via del Mare contro il Lecce ha il sapore di una sfida salvezza, di una prova del nove importante per la banda di Gotti.

COME ARRIVA IL LECCE - Liverani non ha molti dubbi tra difesa e centrocampo. Nel suo 4-3-1-2 mancherà sicuramente Calderoni. Il ‘bomber’ difensivo del Lecce è infatti squalificato, al suo posto è pronto Dell’Orco. In mezzo non al meglio Majer. Dovesse alzare bandiera bianca, pronto Tabanelli. Sulla trequarti maglia da titolare per Mancosu mentre in attacco è ancora tutto da decidere. Ci sono 5 nomi per due maglie. Tra i possibili esclusi potrebbe anche rientrare Babacar.

COME ARRIVA L'UDINESE - Quasi tutti a disposizione in casa Udinese. Contro il Lecce ai box resta il solo Samir. In difesa c’è De Maio in pole su Becao, in mezzo Jajalo pare destinato ad una nuova panchina con Fofana, Mandragora e De Paul titolari nel mezzo. Altro dubbio in attacco con Lasagna che si deve conquistare il posto al fianco di Okaka. Quest’ultimo infatti pare essere l’unico sicuro del posto. Pussetto e Nestorovski scalpitano..

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Lapadula

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.