In FVG si può tornare a fare attività motorie all'aperto: ecco la decisione di Fedriga

Il Governatore del Friuli Venezia Giulia ha tolto il limite dei 200 metri per quanto concerne l'attività motoria. Ciò può essere svolto soltanto in prossimità dell'abitazione e sempre singolarmente. Restano invece in vigore l'obbligo dell'uso della mascherina e guanti per uscire di casa, oltre al gel ingienizzante: "Entriamo nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi non è più prevista una restrizione specifica per il Friuli Venezia Giulia, ma sarà possibile svolgere individualmente attività motorie in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto delle distanze di sicurezza”.