In attesa dell'incontro con Spadafora. Giovedì riunione fra Gravina e le componenti del calcio

Nei prossimi giorni, come annunciato dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ci sarà un nuovo incontro fra Ministero, comitato tecnico scientifico, FIGC, CONI e Federazione medici sportivi per migliorare ed implementare il protocollo in vista della ripartenza del campionato di Serie A. Una data precisa ancora non c’è, ma è evidente come la riunione abbia massima priorità.

Intanto il mondo del calcio prova a fare quadrato e trovare unità d’intenti: Giovedì 30 aprile il presidente federale Gabriele Gravina farà il punto della situazione con le altre componenti del calcio. Un ulteriore step verso l’incontro col Ministro e, sperano i tifosi, la ripartenza del campionato.