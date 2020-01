Il report dell'allenamento odierno

Prosegue il lavoro dell'Udinese in vista dell'impegno di domenica contro l'Inter.

La squadra quest'oggi è scesa in campo sia al mattino che al pomeriggio.

Nel primo allenamento lavoro in palestra e sul rettangolo verde soltanto per un lavoro a secco con scatti e navette.

Nella seconda seduta spazio al lavoro tecnico tattico con esercitazioni sul possesso palla ad aprire il programma.

In seguito focus sull'uno contro uno e la finalizzazione prima di concludere la giornata con partitelle a tema a campo ridotto.

Tutto il gruppo regolarmente in campo ad eccezione di Samir che prosegue nel suo programma di recupero.

Domani la squadra tornerà ad allenarsi alle 12,30.