Gotti su Zeegelaar: "E' già ben integrato nel gruppo. Contro il Parma ci sarà"

L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato anche del ritorno del laterale mancino Marvin Zeegelaar nella conferenza stampa alla vigilia della sfida col Parma: "Ieri ha fatto il primo allenamento con noi e con me, l'ho visto già particolarmente integrato in un gruppo che già conosce. A detta del giocatore ci vorranno un paio di settimane per trovare la migliore condizione fisica perché è da tanto tempo che non ha continuità di gioco. Sto facendo delle valutazioni sugli esterni: oggi abbiamo due laterali di destra un po' più di contenimento e due di sinistra un po' più di spinta, sarà importante capire quando e cosa ci serve anche a seconda dei nostri avversari".

Zeegelaar sarà convocato?

"Sarà convocato e magari potrebbe anche fare uno spezzone di partita. Vedremo".