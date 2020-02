Gotti pronto a giocarsi la carta Zeegelaar dal primo contro l'Hellas

Potrebbe essere Marvin Zeegelaar la grande novità in casa Udinese nel match contro l'Hellas Verona. L'olandese sembra essere favorito su Sema per un posto da titolare, viste le maggiori garanzie difensive offerte e visto anche la volontà di contenere l'avversario, che fa proprio del gioco sulle fasce uno dei suoi mantra. Non è assolutamente da escludere, però, un cambio di modulo, un passaggio al 4-3-3 nel quale magari lo stesso Sema potrebbe trovare spazio da esterno alto, con Zeegelaar a coprirgli le spalle.