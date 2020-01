Gazzetta dello Sport, le pagelle: Musso di categoria superiore, De Paul 10 moderno, bene anche Fofana e Okaka

Queste le pagelle della Gazzetta dello Sport.

MUSSO 7 - Spegne il pareggio al momento giusto. Vola su Traorè e Boga, corollario finale su Kyriakopoulos. Portiere di categoria superiore: para alla grande quando serve.

BECAO 6 - Ancorato al centro, soffre le combinazioni strette ma regge. Suo il 'blocco' su Ferrari sull'1-0, peccato veniale.

EKONG 6,5 - Non fa passare niente, Caputo deve girargli alla larga.

NUYTINCK 7 - Accorcia sul lato come bastione su Boga senza patirne la rapidità. Partitona sublimata con una stoppata in area su Traorè nella ripresa.

LARSEN 5,5 - Qualche problema con Boga, che lo punta. Limita le discese.

MANDRAGORA 7 - Si propone in appoggio e distribuisce rapido, a un tocco. Non disdegna l'inserimento. In più il cross del primo gol.

JAJALO - SV

FOFANA 7 - Motore sempre acceso, lucidità nell'assistere i compagni: manda in gol Sema e De Paul con due dei suoi tanti poderosi strappi.

DE PAUL IL MIGLIORE 7,5 - Di 'diez' ce n'è uno soltanto, lui, è un 10 moderno che corre e rincorre: qualche errore, ma ha la forza per fare il 3-0.

SEMA 7 - Meno compiti difensivi (ma li assolve quando deve), più sguardo avanti: così piazza il raddoppio.

LASAGNA 5 - In avvio fuga e destro sminato da Consigli. Poi sparisce. E campo, per correre, ne avrebbe...

OKAKA 7 - Stappa la gara d'imperio, alza di peso la squadra quando serve: di testa tutte sue, e gli altri vanno dietro.

TEODORCZYK - SV

PUSSETTO 5,5 - Non dà una grande mano nell'aiutare la risalita del campo.

GOTTI 7 - La solidità difensiva ha aggiunto ordine e idee lineari: terzo successo di fila, meglio di così l'anno non poteva iniziare.