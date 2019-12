Fofana: "Ho pensato di andare via ma con Gotti le cose sono cambiate"

Si è trovato al posto giusto al momento giusto.Equando ha avuto il pallone a portata di ... gol davanti alla porta ha scaricato la sfera sotto la traversa. Seko Fofana, a cinque minuti dalla fine, ma soprattutto un giro di lancette dopo il pareggio di Joao Pedro, ha regalato a sé e ai suoi compagni un bel Natale. «Sono stati sei mesi difficilissimi per me — ha detto il centrocampista ivoriano—. Tante cose mi hanno deluso e ho anche pensato di andare via dall’Udinese. Adesso devo riflettere, ne parlerò con il mio procuratore perché adesso le cose sono cambiate e con Gotti mi trovo bene. È una persona equilibrata che ti dice le cose in faccia».