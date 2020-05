Effettuati in mattinata i tamponi in casa Udinese: risultati attesi nei prossimi giorni

Sono stati effettuati in mattinata i tamponi a giocatori e staff per monitorare le condizioni del gruppo. Un passaggio fondamentale per poter poi riprendere, a partire da lunedì prossimo, gli allenamenti collettivi. I risultati verranno resi noti nei prossimi giorni, nel frattempo i giocatori che sono sempre rimasti in italia proseguiranno gli allenamenti individuali sui campi del "Bruseschi", mentre quelli appena tornati dall'estero continueranno, come da protocollo, ad osservare il periodo di quarantena obbligatorio presso le proprie abitazioni.