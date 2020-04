Di Natale su Scuffet: "Mi farebbe piacere se tornasse all'Udinese, è un friulano doc e so che ci tiene molto a tornare a casa"

Nel corso dell'intervista rilasciata al "Gazzettino", Totò Di Natale ha parlato anche di Simone Scuffet, suo ex compagno ai tempi dell'Udinese che si è fortemente rilanciato in questa stagione allo Spezia:

"Sono contento per lui; quando il direttore, l'allenatore e il preparatore dei portieri mi hanno chiesto informazioni su di lui, ho detto che per la B sarebbe stato un lusso un portiere così. Ha dimostrato umiltà nello scendere di categoria e merita di tornare in A. Non so quali siano gli accordi tra Spezia e Udinese. Se tornasse a Udine mi farebbe piacere perché è un friulano doc e ci tiene molto a tornare a casa. Ma anche in altre squadre farebbe vedere di essere pronto al ritorno in A".