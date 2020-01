De Paul: "Dobbiamo prendere quanto di positivo visto oggi"

Non basta un'ottima prestazione per uscire con punti da San Siro, all'ultimo assalto la vince il Milan. Rammarico per Rodrigo De Paul ma l'argentino vuole vedere il bicchiere mezzo pieno: "È stata una bella partita che entrambe le squadre volevano vincere - ha commentato il diéz nel post match -. Non è facile venire qua e fare la partita come abbiamo fatto noi oggi, dobbiamo prendere quanto di positivo visto oggi e sicuramente con questo atteggiamento e questa voglia possiamo toglierci delle soddisfazioni. Oggi abbiamo fatto due gol, la scorsa settimana ne abbiamo fatti tre e non se se il problema siano i gol, quello che so è che oggi avevamo una squadra molto forte come il Milan. Ci dispiace molto perché qualsiasi punto per noi è importante ma anche a Lecce abbiamo vinto all'ultimo secondo mentre oggi abbiamo perso. Il calcio è così".