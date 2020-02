De Maio ancora a parte, forfait anche contro la Fiorentina?

A lavorato ancora a parte Sebastien De Maio. Il difensore francese, che ha già saltato l'ultima partita contro il Bologna, ha preso parte soltanto alla prima parte della seduta per poi continuare da solo il resto dell'allenamento. Per lui un lavoro specifico sotto l'attenta osservazione dei preparatori bianconeri. Ci sarà con la Fiorentina? La sua condizione viene valutata di giorno in giorno, l'intenzione sembra essere quella di non voler forzare troppo i tempi.