Contro il Cagliari è decisiva anche per Gotti: ai Pozzo la scelta se continuare con lui o scegliere un altro allenatore

Quella con il Cagliari è una partita fondamentale, soprattutto per Luca Gotti. Lo scrive oggi il Messaggero Veneto: "I due mesi di "supplenza" previsti dal regolamento sono agli sgoccioli": bisognerà decidere quale sarà l'allenatore per il resto della stagione. Ora Pozzo deve decidere se continuare davvero con Gotti (e così facendo supportarlo in tutto e per tutto, anche sul mercato) o fare una telefonata a uno dei due candidati rimasti per la panchina dell'Udinese, l'ex Pasquale Marino e l'Uomo Ragno, al secolo Walter Zenga".