Carnevale: "Si fa fatica a capire come e quando si potrà iniziare"

Si riuscirà a portare a termine il campionato? L'incertezza ancora oggi è massima. A commentare la delicata situazione è stato anche Andrea Carnevale: "C’è una complicazione in vari aspetti per quanto riguarda il protocollo. Io sarei il primo a cominciare il campionato già da domattina, almeno togliamo un po’ di dolore agli italiani che soffrono da mesi in casa. Però onestamente faccio fatica a capire quando iniziare. Vedo una complicanza. Se ci fosse un positivo come si farebbe? La Germania ha stabilito col protocollo che un eventuale positivo va in quarantena da solo. In Italia invece si fermerebbe il campionato. Ma non è meglio finire questa stagione e poi fare le cose con calma?”.