Campbell: "Provino all'Udinese un'opportunità per vivere il mio sogno e promuovere la Giamaica al mondo intero"

Norman Campbell, attaccante giamaicano dell'Harbour View FC, ha parlato al The Gleaner del prossimo provino che sosterrà con la maglia dell'Udinese: "E' una grande opportunità per promuovere la Giamaica al mondo intero, oltre che per mostrare quelle che sono le mie qualità. Il calcio è il lavoro della mia vita e quella che sta per arrivare è l'opportunità giusta per vivere il mio sogno. Il provino allo Stoke? E' stata una grande esperienza per me. Ho fatto abbastanza bene, ma poi è emerso un problema col permesso di lavoro e tutto è saltato".