Balottaggio Ekong-De Maio: la può spuntare il nigeriano

A De Maio potrebbe non bastare la buona prova contro l'Inter per conquistare una maglia da titolare anche a Brescia. Il francese, infatti, potrebbe tornare a sedersi in panchina, con il rientro da titolare di Ekong. Gotti potrebbe, stando alle ultime prove in allenamento, affidarsi al centrale nigeriano, componendo così il trio difensivo con Nuytinck e Becao. Ballottaggio, Ekong-De Maio, che verrà risolto soltanto all'ultimo.