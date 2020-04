Amoroso: "A Bierhoff e Poggi devo la mia carriera, è stata una fortuna per me trovare due compagni del genere. Con Udine un legame particolare"

Marcio Amoroso è intervenuto ieri sera ai microfoni di UdineseTv durante la trasmissione Udinese Tonight. Queste le sue parole:

Sulla vittoria per 3-0 contro la Juventus di Lippi nel 1997: "Partita indimenticabile. L'unico rammarico è di non aver avuto accanto a me e a Bierhoff il più forte numero 11 ad aver indossato la maglia dell'Udinese, Paolo Poggi (ride, ndr). Dopo quella partita abbiamo preso fiducia e coraggio per raggiungere il traguardo alla fine della stagione."

Su Poggi: "Paolo è sempre stato un giocatore diverso da tutti gli altri. Era intelligente, sapeva tagliare, sapeva dribblare, colpire di testa, segnava pure di destro. E' stata una fortuna per me trovare un compagno del genere appena arrivato in italia. A lui e a Oliver (Bierhoff, ndr) devo la mia carriera. "

Sulla scelta di venire all'Udinese: "Conoscevo l'Udinese visto che ci aveva giocato Zico, impossibile non conoscerla. Ho subito accettato l'offerta dell'Udinese. Gino Pozzo venne in Brasile per vedermi e mi parlò di un grande progetto di crescita e mi disse che puntava su di me. A Udine ormai mi sento a casa, ho un legame particolare con questa città, qui è nato anche mio figlio. Ho dentro di me il sangue friulano."