A Prodl la maglia numero 4 ma ci vorrà ancora un mese prima di rivederlo in campo

Prodl, il nuovo acquisto dell'Udinese attualmente ai box per un problema al ginocchio, vestirà la maglia numero 4, come anticipato nella conferenza stampa di presentazione. Ad ufficializzare la nuova numerazione è stata la Lega. Quando vedremo in campo l'austriaco? Non prima della fine di marzo, per il completo recupero ci vorrà quindi ancora un mesetto. Al momento l'ex Watford sta lavorando a parte per cercare di rientrare il prima possibile.