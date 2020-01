QUI SASSUOLO - Squadra decimata per De Zerbi

Sarà un Sassuolo decimato quello che arriverà a Udine domenica per il lunch match dell'ultima giornata del girone di andata. Sono infatti tante le assenze per mister De Zerbi: fuori ancora Chiriches e Defrel, ma anche Berardi e Locatelli, per squalifica, Marlon e Duncan, finito ko nell’ultima gara contro il Genoa. In dubbio per domenica anche Rogerio, altro acciaccato neroverde le cui condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.