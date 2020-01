QUI INTER - Lo United si riprenderà Sanchez a giugno ma il cileno vorrebbe restare in A

Il Daily Star pubblica oggi un'importante esclusiva riguardante la situazione di Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato, infatti, il Manchester United ha deciso "di dare al giocatore un'altra possibilità di mettersi alla prova a Old Trafford" dopo la fine del prestito secco all'Inter, il prossimo giugno. Fin qui l'idea del club, poi c'è quella di Sanchez, "riluttante a tornare nello United" e che "vuole rimanere in Serie A, ma lo United sa che potrebbe essere difficile trovare un acquirente permanente per Sanchez e vuole correre il rischio di vedere se riuscirà a sfondare a Old Trafford una volta per tutte".