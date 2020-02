QUI FIORENTINA - Ribery ha ripreso a correre

Franck Ribery ha ripreso a correre. Come testimonia il video postato sul profilo Twitter del club viola, il francese è parzialmente tornato ad allenarsi sul campo. Nelle immagini, visibili di seguito, si nota come l'ex Bayern Monaco si renda protagonista di due brevi scatti prima di abbracciare sorridente un membro dello staff di Giuseppe Iachini. Il peggio sembra quindi ormai alle spalle con Ribery sulla via del recupero definitivo per il quale però ancora bisognerà attendere.