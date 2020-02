Livorno, Breda: "Marras è importante, ma tutti devono crescere, oggi fatta la prestazione necessaria"

Soddisfatto mister Breda in conferenza stampa per il pareggio del suo Livorno: “L'obiettivo che ci eravamo fissati prima della gara era di fare una partita viva senza pensare al fatto che il Pordenone è secondo in classifica. È il campo a parlare, c'è una differenza di punti importante, per il Pordenone sono tutti meritati. Noi dopo il primo gol siamo stati bravi perchè il rischio era di sfaldarsi, ma abbiamo reagito invece bene, poi loro hanno mezzi importanti, Plizzari ha dovuto fare qualche intervento non da poco, ma la prestazione che abbiamo fatto è stata più che buona. Marras? In questa stagione ha mantenuto una certa continuità, trovando una vena realizzativa che prima non aveva. Dobbiamo essere bravi a bruciare le tappe, ci sono tanti nuovi che devono inserirsi e altri che devono recuperare, una squadra non può basarsi su un singolo elemento. La difesa iniziale? Del Prato negli ultimi giorni non è stato benissimo, abbiamo deciso dunque di partire un po' più coperti. Silvestre poi era 6 mesi che era fermo, quindi serviva qualcuno che lo guidasse un po'. Sapevamo a cosa andavamo incontro, ma era un esperimento da fare, c'è anche molto lavoro che ci aspetta, spesso andavamo fuori posizione, nel secondo tempo con una gestione più accorta abbiamo fatto meglio”.