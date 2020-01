Lecce, Lucioni: "In questo momento gli episodi ci stanno condannando"

“Credo che la prestazione sia stata fatta, abbiamo cercato di creare spazi perché sapevamo che erano molto chiusi. Abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il mister dal punto di vista tattico. Il vento nel secondo tempo è stato un fattore importante, non riuscivamo a conquistare campo. Qualcosa nel secondo tempo è stato fatto, è normale che non ci si possa accontentare, non va bene così e bisogna continuare a lavorare perché le basi per fare bene ci sono. L’arbitraggio sono restio a commentarlo ma c’è un fallo su Farias che andava sanzionato e sullo sviluppo dell’azione c’è stato il gol. I tifosi ci hanno spinto sempre e se meritiamo fischi significa che non abbiamo fatto il nostro dovere. Dobbiamo rispettarli perché ci seguono in tutta Italia e ci sostengono, meritano di più. Gli episodi in questo momento ci stanno condannando dobbiamo portarli dalla nostra parte. Questa squadra ci mette sempre impegno e si è allenata bene nelle ultime settimane“ così Lucioni del Lecce a fine partita.