Inter, Lukaku al 90esimo: "Segno tanto in trasferta, ma anche a San Siro faccio la differenza"

Dopo il triplice fischio di Di Bello, Romelu Lukaku, parla ai microfoni di Sky Sport: "Dopo la vittoria con la Fiorentina abbiamo ottenuto più fiducia. Sapevamo che non sarebbe stata facile, ma nella ripresa abbiamo fatto bene segnando due gol e questo è importante per la stagione. Con Juve e Lazio è una bella sfida, per noi è importante restare lì in alto. La settimana prossima abbiamo il Milan che sta facendo bene, speriamo di continuare così. Io la guida dell'Inter? No, voglio solo fare bene per questa squadra. E' importante per me che la squadra si senta bene con me così posso dare fiducia. Segno tanto in trasferta, ma anche a San Siro faccio la differenza".