Inter, Conte in conferenza stampa: "Mi aspetto un'Udinese tosta, davanti con Lukaku uno tra Esposito e Sanchez"

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Udinese-Inter. Queste le sue parole:

Sull'attacco: "Domani giocherà uno tra Esposito e Sanchez. Lautaro è importante per noi vista la sintonia con il gruppo e nello specifico con Romelu. Insieme, giocando sempre insieme, hanno maturato grande intesa. La squalifica certamente pesa"

Sul mercato: "Sono contento sia terminato. Ho sempre detto cosa sarebbe successo, vendiamo un giocatore e ne prendiamo altro. Prestito per prestito, cessione per acquisto. Sono stato onesto dall'inizio e son stato buon profeta"

Su Eriksen: "Giocava poco in Premier, ma dal punto di vista fisico l'ho trovato in una discreta condizione, sta entrando nell'idea di calcio che vogliamo proporre. Abbiamo parlato tanto per fargli capire cosa fare con la palla e senza. E' un calciatore che recepisce subito, si aggiunge a un ottimo reparto di centrocampisti"

Su Brozovic e l'Udinese: "Marcelo verrà con noi a Udine, faremo le dovute valutazioni, si è allenato ieri per la prima volta in gruppo. Mi aspetto un'Udinese tosta, come all'andata. Sarà una partita impegnativa, come del resto in Italia lo sono tutte"