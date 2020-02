Ve lo ricordate Tissone? Ora ripartirà da Portland

Nuova possibile avventura in MLS per Fernando Tissone. L'ex centrocampista tra le altre di Udinese, Atalanta e Sampdoria nei giorni scorsi ha infatti toccato con mano la realtà dei Portland Timbers e starebbe ora aspettando risposte proprio dall'Oregon (e da un altro paio di club interessati sempre negli States). Il classe '86, attualmente svincolato, è reduce dall'esperienza in Portogallo con Nacional e Desportivo Aves.