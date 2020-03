Tuttosport - Uccisa la sorella di Badu. Polizia insegue il colpevole

Una terribile tragedia ha scosso l’ambiente dell’Hellas Verona in queste ore, già difficili per la clausura forzata a causa dell’epidemia di coronavirus. Riferiscono i media del Ghana che Hagar, una delle sorelle di Emmanuel Badu, ex dell'Udinese, è stata uccisa ieri a colpi di pistola a Berekum, città d’origine della famiglia del centrocampista scaligero. Dalle prime indagini risulta che le avrebbe sparato un uomo che è stato identificato con il nome di Kwabena Yeboah e che ora è in fuga. Le forze di polizia locali, che non hanno ancora chiarito né i motivi del gesto e neppure la dinamica, stanno cercando il presunto colpevole per arrestarlo.