Thereau ritorna a parlare della sua avventura in bianconero: "All'Udinese tre anni importanti, Delneri una persona top"

L'ex attaccante bianconero Cyril Thereau, separatosi in maniera brusca dall'Udinese per trasferisi a Firenze, è tornato a parlare della sua esperienza in Friuli: "All’Udinese ho vissuto tre anni importanti, segnando tanto anche non giocando da centrale. Con Delneri il rapporto era buono, lui è una persona top. Ogni tanto è vero che parlava friulano e non si capiva ma era divertente. Sicuramente è uno degli allenatori che porto nel cuore assime a Corini e Pioli. Gol più importante o bello? Bello contro l’Inter quando giocavo con l’Udinese anche se abbiamo perso 2-1. Il più importante, col Chievo in trasferta a Roma perché valeva per la salvezza matematica a due o tre giornate dalla fine”.