Primo gol tra i professionisti al Pescara per l'ex Primavera Bocic

Prima gioia tra i professionisti per Milos Bocic, attaccante classe '00 del Pescara ed ex Udinese Primavera. L'esterno serbo classe '00, uno dei profili più interessanti della Primavera bianconera nelle ultime stagioni, ha permesso ieri al biancoazzurri di trovare la vittoria allo scadere in rimonta contro il Cosenza. Arrivato al Pescara in estate dall'Udinese, l'esterno serbo sta trovando sempre più spazio nelle ultime giornate: al momento sono cinque le presenze per lui, impreziosite da una rete e da un assist.